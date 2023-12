Biasin: «Inter-Udinese, fare attenzione. Errori da non ripetere!»

In vista del match di sabato Inter-Udinese a San Siro, Biasin ha allertato Inzaghi a non inciampare negli stessi errori visti contro Bologna e Sassuolo. Le sue parole in diretta a TV Play.

VINCERE – Dati i passi falsi dell’Inter in questa stagione contro squadre di media classifica come Bologna e Sassuolo, Fabrizio Biasin ha lanciato un messaggio per Inter-Udinese: «In questa stagione i friulani stanno avendo tanti problemi, ma storicamente l’Udinese ha sempre dato fastidio all’Inter. I nerazzurri in questo momento non hanno rivali in Italia, anche se dovessero giocare all’80% della forma fisica. Quest’anno la squadra di Simone Inzaghi ha perso punti con squadre molto abbordabili, come Bologna e Sassuolo. Quindi, sicuramente questa gara non va presa sotto gamba e il risultato non va mai dato per scontato, anche in caso di netto vantaggio».