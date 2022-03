Inter al lavoro per il vice-Brozovic: piace Villar. Un’alternativa – TS

L’Inter ha bisogno di un centrocampista che possa fare le veci di Marcelo Brozovic. Secondo Tuttosport, ai nerazzurri piace Gonzalo Villar, centrocampista della Roma in prestito al Getafe. C’è però un’alternativa interna

AL LAVORO – L’Inter, domenica sera, senza Brozovic in campo, ha sfigurato contro il Torino. Non è la prima volta che la squadra nerazzurra fa fatica senza il centrocampista croato fa fatica e, Inzaghi, di fatto, non ha alternative nel ruolo di regista. Per questo, secondo Tuttosport, i nerazzurri sono sul mercato alla ricerca di un vice-Brozovic. Il nome è quello di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma attualmente in prestito al Getafe. C’è però un’alternativa “interna”: Agoumé di ritorno dal Brest, squadra con cui sta facendo bene in Ligue 1.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport