Inter, dopo Brozovic nuovi incontri per il rinnovo con altri tre giocatori – CdS

L’Inter prosegue dritta con i rinnovi di contratto: dopo Nicolò Barella, Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, i nerazzurri sono pronti a ufficializzare quello di Marcelo Brozovic (vedi articolo) e non si fermerà certo qui. Secondo il Corriere dello Sport, pronti altri incontri con tre giocatori.

ALTRI RINNOVI – Inter, non solo Marcelo Brozovic per il rinnovo. Secondo il quotidiano romano, dopo o durante la sosta per le nazionali, la dirigenza nerazzurra ha in programma degli incontri con altri tre giocatori dell’Inter: Samir Handanovic e Ivan Perisic le priorità (in scadenza a giugno 2022), poi quello con Milan Skriniar, anche lui sempre più al centro del progetto nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

