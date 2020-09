Il Monaco acquista Florentino Luis dal Benfica. Brozovic non arriva?

Il Monaco oggi ha annunciato l’acquisto di un nuovo centrocampista, si tratta di Florentino Luis, giovane portoghese ventunenne di proprietà del Benfica. Il suo arrivo escluderebbe quello di Marcelo Brozovic dall’Inter?

NUOVO ACQUISTO – Il Monaco come sappiamo da tempo segue Marcelo Brozovic, anche perché apprezzato dal suo ex CT della Croazia Niko Kovac, nonché attuale tecnico del club francese. Proprio il Monaco oggi ha ufficializzato l’acquisto del giovane talento Florentino Luis cresciuto nel Benfica e nelle ultime settimane accostato anche al Milan. Il calciatore arriva con la formula del prestito, per cui il suo arrivo potrebbe non escludere una possibile trattativa con l’Inter per Brozovic. Il club francese però potrebbe decidere prima di cedere qualche giocatore a centrocampo dato che attualmente conta ben dieci giocatori in quella zona del campo.