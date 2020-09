Conte per Inter-Fiorentina schiererà una difesa inedita, ecco quale

Condividi questo articolo

Conte

Per Inter-Fiorentina Conte schiererà un reparto difensivo totalmente rivoluzionato rispetto alla sua prima stagione alla guida dei nerazzurri.

DIFESA IN MUTAMENTO – Gli equilibri del reparto difensivo dell’Inter sono stati un tema ricorrente nella prima stagione di Conte, malgrado a fine anno sia stata la miglior difesa della Serie A. Un cambiamento netto c’è stato nella cavalcata Europa League, iniziata di fatto dalla sfida con l’Atalanta, quando il tecnico è tornato al 3-5-2 mutando soprattutto l’atteggiamento dei suoi uomini. Trovando una nuova solidità, almeno fino alla sfortunata finale col Siviglia. Per Inter-Fiorentina ci sarà un nuovo cambiamento.

TITOLARI CAMBIATI – L’esordio in Serie A per il 2020-2021 infatti vedrà un reparto rivoluzionato. Inedito. I titolari dell’inizio della scorsa stagione molto probabilmente saranno tutti assenti. Godin è al Cagliari, de Vrij è squalificato e Skriniar oltre ad essere al centro di voci di mercato non è più ai vertici di gradimento di Conte. Ranocchia, sostituto naturale dell’olandese, pure potrebbe essere escluso per le trattative. Quindi poche certezze a cui aggrapparsi. In verità una c’è e risponde al nome di Bastoni, divenuto di fatto il titolare a sinistra nel corso dell’anno. L’italiano però potrebbe traslocare al centro, per coprire la citata assenza di de Vrij. Andando a coprire quindi un ruolo inedito, visto solo nell’amichevole col Pisa.

NUOVO TRIO – Il risultato quindi sarà una difesa con equilibri tutti da scoprire. Anche per Conte. D’Ambrosio è in vantaggio per il ruolo di centrale di destra. Bastoni, come detto, dovrebbe fare il centrale. Una maglia dal primo minuto infine dovrebbe essere di Kolarov, arrivato in questo mercato dalla Roma. Un trio sicuramente dinamico, propenso a giocare la palla. Ma con intese e meccanismi tutti da raffinare.