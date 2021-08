Hellas Verona-Inter, Di Francesco perde un attaccante: il comunicato

Di Carmine non sarà della partita. Venerdì alle 20.45 l’Hellas Verona affronterà infatti l’Inter campione d’Italia al “Bentegodi” senza l’attaccante classe 1988 e Miguel Veloso (leggi le ultime). Ecco il comunicato del club gialloblù

CESSIONE – “Hellas Verona FC comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Cremonese il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Samuel Di Carmine. In maglia gialloblù il 32enne attaccante fiorentino ha totalizzato 65 presenze e 20 reti, di cui 8 in Serie A e 12 in Serie B. Hellas Verona FC ringrazia Samuel Di Carmine per il contributo fornito durante il periodo di militanza in maglia gialloblù e gli augura le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera sportiva”.

Fonte: hellasverona.it