Satriano, con Correa in arrivo lo spazio all’Inter si chiude?

Martin Satriano è stata una delle note più liete del pre-campionato dell’Inter. Il giovane attaccante uruguaiano ha segnato ben 9 reti in tutto l’arco della preparazione e ha esordito anche a San Siro nella prima contro il Genoa. Con l’arrivo di Joaquin Correa però, gli spazi a Milano si chiuderebbero?

OPZIONE PRESTITO – Satriano come detto è una delle note più liete dell’Inter in questa estate. L’attaccante si è messo in vetrina a suon di ottime prestazioni e ha sfruttato in pieno le assenze degli attaccanti titolari. Adesso però, con l’arrivo di un altro elemento nel reparto offensivo (Correa molto vicino, vedi articolo), l’uruguaiano si ritroverebbe chiuso a Milano. Davanti a lui ci sarebbero infatti, oltre al neo-acquisto, Edin Dzeko, Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, quando tornerà. Satriano dunque potrebbe seriamente pensare, in comune accordo con l’Inter, di lasciare i nerazzurri per fare esperienza. Il Crotone lo aveva seguito nelle settimane scorse e ancora lo vorrebbe come fatto con Mulattieri, altro talento dell’Inter in prestito agli Squali (vedi articolo). Potrebbe far bene un’esperienza lontana da Milano per Satriano? Molto probabilmente sì. Satriano non ha mai giocato tra i grandi, contro il Genoa è entrato molto bene ma il rischio di tante panchine in stagione è alto. Un prestito secco gli potrebbe far bene, vedremo gli ultimissimi giorni di mercato.