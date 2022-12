Handanovic in scadenza, l’Inter valuta il mercato portieri: due nomi! − Sky

Handanovic è in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2023. L’Inter si sta guardando attorno, al momento la lista si è ristretta attorno a due nomi

MERCATO PORTIERI − Luca Cilli, negli studi di Sky Sport 24, ha dato aggiornamenti sull’erede di Samir Handanovic: «L’Inter sta facendo delle valutazioni sul vice Onana. Handanovic è in scadenza di contratto, conta tanto il discorso di leadership, di carisma ma è in scadenza. Ora si stanno valutando altre opzioni, Ausilio insieme a Baccin stanno valutando il mercato dei portieri. C’è Neto del Bournemouth che conosce bene l’Italia, potrebbe fare al caso dell’Inter ma non è l’unico che scade nel 2023. L’altro è Sommer del Borussia Monchengladbach, portiere di grande esperienza internazionale».