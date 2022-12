D’Ambrosio, dubbi sulla tenuta fisica? L’Inter sembra avere le idee chiare

Danilo D’Ambrosio ha avuto diversi problemi negli ultimi mesi da un punto di vista fisico. Il difensore dell’Inter non ha garantito un’adeguata forma, ma la società nerazzurra sembra avere già le idee chiare circa il suo futuro.

INFORTUNI – Danilo D’Ambrosio non è stato impiegato in campo come spesso accadeva negli altri anni. Il ruolo del difensore nell’Inter ha cominciato a vacillare e il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2023. L’ex Torino ha avuto diversi problemi in questa stagione, soprattutto da un punto di vista fisico. Solamente 6 partite giocate tra Serie A e Champions League, di cui 2 da titolare. La prima il 9 settembre a Milano contro il Bayern Monaco, poi quella con il Sassuolo dell’8 ottobre. Il difensore ha dovuto superare un problema agli adduttori che lo ha costretto a saltare le ultime settimane di partite. Poteva arrivare una nuova occasione con i tedeschi durante l’ultima giornata della Champions League, ma Inzaghi è stato costretto a spostare Matteo Darmian nella retroguardia. Nella scorsa stagione D’Ambrosio aveva dato risposte diverse, arrivando addirittura a quota 27 presenze. Oggi la situazione non è più la stessa.

D’Ambrosio, obiettivo riconquistare l’Inter

RINNOVO – L’Inter sembra essere chiara nella linea da seguire. La dirigenza nerazzurra ha già in programma un incontro con l’agente di D’Ambrosio, Vincenzo Pisacane (vedi articolo). C’è volontà di proseguire con il difensore, in modo tale da dare continuità alla rosa. L’Inter non vuole perdere il suo calciatore, nonostante non arrivino rassicurazioni dallo stesso in campo. Tante panchine, infortuni rilevanti e l’età che avanza non fanno cambiare idea alla società. Saranno decisivi però i prossimi mesi di partite. Nel caso in cui D’Ambrosio non fornisse risposte adeguate, non è sicuro che la decisione rimanga la medesima. Il futuro del calciatore dipende dalle sue prestazioni e dalla sua affidabilità per Simone Inzaghi, intanto l’Inter ha già dato rassicurazioni.