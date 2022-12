Sabatini: «Inter-Napoli decisiva solo per i nerazzurri. Vi dico la vera novità!»

Sabatini, ex direttore sportivo della Salernitana, si è concentrato sulla ripartenza del campionato. Il match clou sarà Inter-Napoli, con i nerazzurri obbligati a vincere

INCOGNITA − Intervenuto su Tmw Radio, Walter Sabatini ha parlato della lotta Scudetto: «La ripresa del campionato è un’incognita per tutti perché mai sperimentata. E vale per tutti. Inter-Napoli? Non è da dentro o fuori, ma è importantissima. È decisiva solo per i nerazzurri. La vera novità è che sta rientrando la Juventus. Ha ritrovato lo smalto della squadra forte. Ma riprendere il Napoli sarà difficilissimo».