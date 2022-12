Hakimi illumina e sogna l’Inter, Lautaro Martinez lo sa! Altro Lukaku? − CdS

Fantamercato o meno, Achraf Hakimi rimane ancora innamorato dell’Inter. Lo ha urlato dopo la vittoria del Marocco con la Spagna e lo ha rivelato allo stesso amico Lautaro Martinez

NOSTALGIA − Mondiale da urlo finora per Hakimi, diventato vero e proprio eroe nazionale in patria dopo il passaggio del turno ai quarti di finale. Suo il tiro da rigore decisivo, segnato peraltro col cucchiaio, per portare il Marocco tra le otto più grandi del mondo. Oggi è un giocatore del PSG ma la sua fede rimane ancora per i colori dell’Inter. A rivelarlo non solo l’urlo su Instagram durante i festeggiamenti marocchini (vedi articolo) ma anche alcuni amici ed ex compagni. Tra questi Lautaro Martinez, con cui è rimasto costantemente in contatto. Il laterale, infatti, avrebbe confessato al Toro che se ci fosse una minima chance di ritorno all’Inter lui la prenderebbe al volo. Ma si può? Difficile ma non impossibile, l’affaire Lukaku docet. Ma rispetto al gigante belga, finito ai margini nel Chelsea, Hakimi è un titolare indiscusso del PSG di Galtier. Difficilmente i parigini potrebbero mandarlo via a meno di un clamoroso scambio con l’attuale esterno titolare dell’Inter, Denzel Dumfries. L’Inter ha ottenuto due estati dalla cessione di Hakimi ben 60 milioni di euro, l’altra soluzione rimarrebbe quella del solito prestito dal costo contenuto. Ad oggi fantamercato ma chissà… Le vie del calciomercato sono infinite.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno