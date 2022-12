Parisi, per l’Inter concorrenza italiana e tedesca: fissato il prezzo! − CdS

Fabiano Parisi piace a diversi club di Serie A, compresa l’Inter. Il terzino dell’Empoli è però anche nel mirino della Bundesliga. In estate potrebbe partire per una cifra superiore ai dieci milioni di euro

INTERESSE − Parisi piace all’Inter ma non solo. In Italia anche Lazio e Juventus hanno chiesto informazioni al baby gioiellino del presidente Fabrizio Corsi, il quale ha fissato il prezzo a 12 milioni di euro. C’è concorrenza soprattutto dalla Germania con il Wolfsburg ad oggi avanti a tutte. Ad Empoli sono convinti che il giocatore sia già pronto per il grande salto. La scorsa estate ci aveva anche provato la Fiorentina. Il ventiduenne mancino può lasciare il Castellani nella prossima sessione estiva.

Fonte: Corriere dello Sport − Eleonora Trotta