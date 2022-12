Gosens, addio all’Inter più lontano: arrivano ottimi segnali di ripresa − TS

L’avventura di Robin Gosens all’Inter sembra non essere ancora arrivata al capolinea. Il tedesco continua infatti a dare segnali di crescita nelle amichevoli che precedono la sosta, e ciò rappresenta un’ottima notizia per Simone Inzaghi. Come riportato da Tuttosport il suo obiettivo è quello di rimanere e fare bene con la maglia nerazzurra. Occhio però alle offerte che arrivano dalla Bundesliga.

SEGNALI DI CRESCITA − Robin Gosens, dal suo arrivo all’Inter nel gennaio del 2022, non ha mai convinto pienamente. Le sue prestazioni non sono mai state all’altezza di quelle fatte vedere con la maglia dell’Atalanta. Ciò ha infatti portato Inzaghi a optare per l’opzione Dimarco come sostituto di Ivan Perisic, scelta poi rivelatasi vincente. A causa di questa situazione il terzino nerazzurro ha penato più volte di lasciare Milano e in estate ciò non è avvenuto solo perché è mancato l’accordo tra Inter e Bayer Leverkusen. In questo inizio di preparazione della seconda parte di stagione, Gosens ha fatto già intravedere ottimi segnali di ripresa. Contro il Gzira United ha infatti trovato il gol e ieri contro il Salisburgo ha fornito anche un assist. Come riportato da Tuttosport, il terzino ha tanta voglia di rivalsa e il suo desiderio è quello di rimanere in nerazzurro. Sul tedesco c’è l’interesse di molte squadre della Bundesliga, tra le quali lo Schalke 04, di cui è un grande tifoso. Al momento però la sua volontà è quella di rimanere e anche l’Inter non ha intenzione di cederlo senza avere in mano un’offerta di al meno 20/25 milioni.

Fonte: Tuttosport − Federico Masini