Grimaldo, Juventus e non solo! Anche l’Inter lo segue. Ma il Benfica farà di tutto per trattenerlo

Grimaldo è uno dei profili più interessanti in ambito europeo per quanto riguarda la fascia sinistra. La Juventus lo segue da tempo, ma secondo quanto riportato da Sportmediaset c’è anche l’Inter. Ma attenzione al Benfica.

FASCIA SINISTRA – Alejandro Grimaldo continua a stupire tutti sulla fascia sinistra per quanto di buono dimostrato fin qui al Benfica. L’esterno spagnolo è uno dei profili più interessanti presenti in Europa e la Juventus lo avrebbe messo sotto la lente di ingrandimento da diverso tempo. Secondo quanto riportato da Spormediaset, però, ci sarebbe anche l’Inter. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, l’affare potrebbe essere più che interessante, ma attenzione però al Benfica, perché il club portoghese difficilmente se lo farà scappare così facilmente e per questo motivo starebbe pensando a un rinnovo di contratto importante.