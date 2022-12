Il Porto manda altri segnali all’Inter: vittoria sul velluto in Coppa di Lega

Il Porto ha vinto 4-0 contro il Vizela. Gli avversari dell’Inter in Champions League dilagano in Coppa a ‘Do Dragao’. Nerazzurri avvisati, la squadra di Conceicao c’è

VITTORIA NETTA − Il Porto passeggia a ‘Do Dragao’ contro il Vizela, nella partita valida per la seconda giornata di Coppa di Lega. Prossimi avversari dell’Inter in Champions League che aprono subito i giochi al primo minuto con Antonio Martinez. La squadra di Conceicao dilaga però a partire dalla ripresa con Galeno che realizza il raddoppio dopo tre minuti. Mentre tra il 58′ e il 67′ arrivano il terzo e quarto gol rispettivamente di Wendell e Taremi. Vittoria per 4-0 senza storia.