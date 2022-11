Gosens, poco spazio all’Inter? Ciao Mondiale! E l’ipotesi addio c’è − CdS

Gosens non farà parte della Germania in vista di Qatar 2022. Il tedesco salterà il Mondiale per il poco minutaggio con l’Inter e l’ipotesi addio a gennaio non è assolutamente da scartare

POCO SPAZIO − Niente Mondiale in Qatar per Robin Gosens. Il motivo lo ha spiegato in conferenza stampa il CT tedesco Flick (vedi articolo). In questi mesi con l’Inter poco minutaggio e spazio. Neanche domenica a Bergamo dovrebbe partire dal 1′, il rivale Federico Dimarco è on-fire. L’ipotesi addio anticipato non è assolutamente da scartare. Le avances dalla Bundesliga non mancano e l’Inter starebbe cercando un nuovo laterale capace di saltare l’uomo. Futuro dunque in bilico e tutto da scrivere.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno