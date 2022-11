Inter, dopo l’Atalanta non subito in vacanza: il piano! Tappe sosta − CdS

Il rompete le righe dell’Inter non sarà immediato. I giocatori che non andranno al Mondiale resteranno ad Appiano Gentile ancora per un po’. Poi il vero ritiro inizierà da dicembre

IL PROGRAMMA − Dopo la partita contro l’Atalanta scatterà il piano sosta Mondiale per tutte le squadre, compresa l’Inter. Il ‘rompete le righe’ della squadra nerazzurra non sarà immediato. Infatti, i giocatori non impegnati al Mondiale proseguiranno il lavoro fino a venerdì 18 novembre. Poi mini vacanza fino al 2 dicembre quando si ritornerà alla Pinetina. Il 4 l’Inter volerà per il mini ritiro a Malta dove soggiornerà a quanto pare fino al 10. Qui i nerazzurri giocheranno due amichevoli: una contro l’Hamrun Spartans e l’altra contro un’avversaria ancora da definire. In aggiunta ci saranno anche altri test: Betis Siviglia il 17 dicembre, Reggina il 22 (da confermare) e Sassuolo.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno