Inter, rendimento da top europea in casa! Male in trasferta: i numeri – TS

L’Inter di Simone Inzaghi ha un rendimento di altissimo livello in casa. In trasferta, invece, i numeri sono decisamente negativi. L’analisi di Tuttosport

RENDIMENTO – L’Inter di Inzaghi, in questa stagione, ha decisamente due volti. In casa la squadra nerazzurra, dall’avvento del tecnico, ha una media punti da top europea: l’Inter, infatti, nelle 26 partite casalinghe disputate sotto la gestione Inzaghi ha registrato 20 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte segnando 67 gol e subendone 20, per una media punti (2,42) seconda solo a quelle di Manchester City e PSG. In trasferta, però, la situazione si ribalta, specie in questa stagione: i nerazzurri hanno 1,29 punti di media fuori casa, lontanissimi dalle medie del Napoli (2,67) e anche di Milan, Juventus e Lazio, Atalanta e Roma (tutte sopra 1,30). A Bergamo, domenica, Inzaghi dovrà quindi cercare di far cambiare marcia alla squadra lontano dalle mura amiche.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini