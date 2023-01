Gagliardini-Nottingham Forest, tra Inter e inglesi no trattativa diretta − SI

Gagliardini è finito nel mirino del Nottingham Forest, squadra militante in Premier League. Ad oggi però non risulta una trattativa diretta tra l’Inter e il club inglese

IN USCITA − Roberto Gagliardini lascerà l’Inter, da capire soltanto il timing. Il Nottingham Forest è in pressing per portarlo via dai nerazzurri in questa sessione invernale di calciomercato. Come riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, tra il club meneghino e quello inglese ad oggi però non risulta una trattativa diretta. Non è da escludere che possa esserci. Inoltre, Gagliardini è anche un’idea del Monza in caso partenza a parametro zero in estate.