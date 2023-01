Esposito torna in Italia, accordo tra l’Inter e il Bari! Ancora Serie B − Sky

Sebastiano Esposito torna a giocare in Italia. Accordo raggiunto tra l’Inter e un top club di Serie B, ovvero il Bari che ha battuto la concorrenza del Perugia

RITORNO IN B − Sebastano Esposito è pronto a tornare in Italia. Il giovane attaccante nerazzurro era stato mandato in prestito in Belgio all’Anderlecht, dove non ha però convinto a pieno. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio su Sky Calciomercato l’Originale, l’Inter ha trovato l’accordo con top club di Serie B per il suo trasferimento in questa sessione di mercato: «Accordo raggiunto pochi minuti fa tra Inter e Bari per Sebastiano Esposito. L’attaccante era all’Anderlecht e sarà un nuovo rinforzo».