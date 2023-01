FOTO − Zanetti omaggia Mourinho per i suoi 60 anni: «Persona speciale!»

Javier Zanetti, attuale vice presidente dell’Inter, ha voluto fare un augurio speciale all’ex allenatore nerazzurro José Mourinho che oggi ha compiuto settant’anni.

AUGURI SPECIAL − Javier Zanetti insieme a José Mourinho è stato uno dei protagonisti dell’Inter che nel 2010 conquistò il triplete. Un traguardo che ha costruito un legame inscindibile con l’allenatore portoghese. Per questo motivo oggi, in occasione del sessantesimo compleanno dello Special One, il vice presidente nerazzurro ha voluto dedicargli un augurio speciale attraverso un post su Instagram. Zanetti ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a Mou durante un evento. Come didascalia dell’immagine l’ex capitano dell’Inter ha scritto: «Un compleanno speciale +60 per una persona speciale!!! Tanti Auguri, José Mourinho».

Fonte: Pagina Instagram di Javier Zanetti