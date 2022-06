Gagliardini in uscita dall’Inter? Nel caso pronto l’affondo per Ederson – TS

Ederson, centrocampista brasiliano in forza alla Salernitana, è uno degli obiettivi per il centrocampo dell’Inter. Il club nerazzurro, però, affonderà il colpo solo in caso di uscita di Gagliardini

OBIETTIVO – Ederson, centrocampista brasiliano della Salernitana, è stato uno dei protagonisti della rocambolesca salvezza del club campano. Le sue performance gli hanno fatto guadagnare l’attenzione di tanti top club, fra cui l’Inter, che si è informata con il club di Iervolino per imbastire l’operazione. La Salernitana, però, spara alto: secondo Tuttosport, il club campano chiede non meno di 21 milioni per lasciar partire il brasiliano. Troppi per le casse dell’Inter che, però, in caso di uscita di Gagliardini, potrebbe provare l’affondo e regalare un centrocampista di sostanza ad Inzaghi.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna