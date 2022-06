Flamengo esonera l’allenatore, dopo l’ufficialità parte l’assalto a Vidal?

Il Flamengo ha appena esonerato Paulo Sousa dopo il KO nell’ultimo turno di campionato. Dopo il comunicato ufficiale adesso parte l’assalto ad Arturo Vidal?

CAMBI IN VISTA – Arturo Vidal ha un accordo con l’Inter per l’addio con un anno di anticipo e la cifra per la buonuscita, ma il calciatore non ha ancora deciso la sua prossima destinazione. Tra i club interessati, ormai da diversi mesi, c’è il Flamengo (oltre il Colo Colo e squadre in Qatar). La società brasiliana ha ufficializzato oggi l’esonero di una vecchia conoscenza del campionato di Serie A, cioè Paulo Sousa. Possibile che dopo l’ufficialità – e a l’arrivo del nuovo tecnico -, ci sarà un nuovo assalto al cileno.