Vidal via dall’Inter: non solo Flamengo, spunta un’altra pretendente – TS

Arturo Vidal è destinato a lasciare l’Inter. Per il centrocampista cileno, secondo Tuttosport, due possibili strade: oltre al Flamengo, interesse dall’Al Rayyan

ADDIO – Arturo Vidal è destinato a lasciare l’Inter nel corso di questa sessione di mercato. Per il centrocampista cileno, si legge sulle colonne dell’edizione odierna di Tuttosport, il club nerazzurro è pronto a versare i 2 milioni di buonuscita per rescindere il contratto con il cileno. Ciò, spiega il quotidiano, comporterà un risparmio per le casse nerazzurre visto che il club, altrimenti, dovrebbe corrispondere al cileno un ingaggio di circa 9,5 milioni. Vidal è, da tempo, nel mirino del Flamengo ma, nelle ultime ore, è arrivata un’offerta dai qatarioti dell’Al Rayyan che, sul piatto, hanno messo un biennale da 8 milioni di dollari a stagione, tre in più rispetto a quelli proposti dal club brasiliano. Il giocatore, che era convinto di chiudere la carriera in Brasile, ha deciso di prendere una pausa di riflessione per valutare al meglio il da farsi.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino