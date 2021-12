Frattesi piace ma l’Inter prende tempo. Marotta studia il doppio colpo – CdS

Frattesi è sul taccuino dell’Inter da mesi ma è destinato a restarci per un altro po’. Marotta studia il doppio colpo ma conosce bene le strategie del Sassuolo. Come riportato dal Corriere dello Sport, se ne riparlerà solo in estate

DOPPIO COLPO – A differenza dell’operazione Gleison Bremer (vedi articolo), negli altri reparti l’Inter dà un’occhiata principalmente in casa Sassuolo. E non ha fretta. Come già fatto in estate, Beppe Marotta è pronto a sondare nuovamente il terreno per almeno uno dei due attaccanti neroverdi: il classe 2000 Giacomo Raspadori e il classe ’99 Gianluca Scamacca, che a gennaio non si muoveranno. Come riportato dal collega Andrea Ramazzotti sul Corriere dello Sport oggi in edicola, l’Inter tornerà a chiedere informazioni anche sul centrocampista classe ’99 Davide Frattesi, che verrà monitorato fino a fine stagione da Piero Ausilio e Marotta stesso. Solo dopo (se confermati i buoni feedback finora raccolti, ndr) l’Inter proverà a trattarne l’acquisto con il Sassuolo. Per Frattesi è ipotizzabile un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Il tris è difficile ma l’Inter con Marotta lavora al colpo-bis dal Sassuolo. E intanto i prezzi lievitano…

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

