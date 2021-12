Bologna, giovedì la ripresa degli allenamenti. E il mercato di gennaio… – TS

L’Inter ha chiuso meravigliosamente il suo 2021. Ora i giocatori e la squadra sono in vacanza con i nerazzurri che si ritroveranno il 30 per riprendere gli allenamenti. Stesso discorso per il Bologna, prossimo avversario dell’Inter.

MERCATO – Si dice spesso che il mercato di gennaio sia un mercato di riparazione ma spesso, le squadre, rischiano di uscirne indebolite. Il Bologna ha trovato, sulla fascia sinistra, un gioiellino. L’anno scorso infatti i rossoblù presero lo scozzese Hickey che, dopo un anno di assestamento, si sta confermando a Bologna. Mihajlovic crede in lui e gli ha affidato, nonostante i 19 anni di età, le chiavi della corsia mancina della sua squadra con Hickey che lo ha ripagato con 4 reti in stagione. Il mercato di gennaio però potrebbe veder lo scozzese fare le valigie. Stando a quanto riporta Tuttosport infatti: “Steven Gerrard e il suo Aston Villa seguono da tempo il terzino del Bologna che, davanti ad un’offerta congrua, potrebbe anche pensare all’addio lasciando però un vuoto a sinistra”. Difficile ovviamente ipotizzare che tutto questo avvenga in tre giorni, ovvero dall’apertura del mercato del 3 gennaio alla sfida con l’Inter del 6. Ma se ci dovesse essere una trattativa imbastita, chissà se il tecnico lo preserverà per evitare infortuni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Budriesi