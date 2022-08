Fonseca lascia l’Inter per andare a giocare in Serie C: la formula

Nuova avventura per Matias Fonseca che andrà a giocare in Serie C. Il figlio d’arte, dopo l’esperienza alla Pergolettese, lascia nuovamente l’Inter

ALTRA AVVENTURA − Fonseca va all’Imolese in Serie C con la formula del prestito. L’attaccante, figlio del noto Daniel, lascia nuovamente l’Inter dopo l’esperienza dello scorso anno alla Pergolettese. A riportarlo l’esperto di mercato Gianluigi Longari su Twitter. Fonseca, durante la sua carriera in nerazzurro, non è mai sceso in campo con la Prima squadra.