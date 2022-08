Sanchez ha firmato: non è più un giocatore dell’Inter! Ora solo l’annuncio

FIRMA − Addio Sanchez certo! Il cileno ha firmato la risoluzione del contratto con l’Inter. Il giocatore in compagnia del suo agente Fernando Felicevich era arrivato in sede quasi un’ora fa. Ora è fatta: Sanchez non è più un calciatore della Beneamata. Manca solamente l’annuncio ufficiale da parte dell’Inter. Adesso il cileno potrà trasferirsi al Marsiglia.