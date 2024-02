Fabbian tutto del Bologna, ma l’Inter ha la recompra: ecco a quanto

Fabbian da poco più di sei mesi è un giocatore tutto del Bologna, ceduto a titolo definitivo dall’Inter. Ma può fare ritorno in nerazzurro: c’è una clausola per riacquistarlo, ecco a quanto e per quanto.

RENDIMENTO SUPER – La prima stagione in Serie A di Giovanni Fabbian è fin qui splendida, pur non essendo un titolare fisso di Thiago Motta. In Serie A ha collezionato diciassette presenze, con quattro gol e due assist. Uno di questi, a testa, stasera nella vittoria per 2-0 del Bologna sul Verona che ha spedito i rossoblù al quarto posto in solitaria in classifica. In piena zona Champions League. Dati che, in aggiunta, sono strepitosi se conteggiati coi minuti giocati: 781′, significa che segna un gol ogni poco più di 195′ ossia circa due partite intere. L’Inter ha ceduto Fabbian a titolo definitivo ai felsinei il 20 agosto, dopo che è saltato l’inserimento con l’Udinese nella trattativa per Lazar Samardzic. Il Bologna, per prendere il centrocampista classe 2003, ha pagato cinque milioni di euro. Ma c’è una recompra: l’Inter può riacquistare Fabbian entro il 30 giugno 2025, pagando dodici milioni di euro. Cifra che, se la crescita di Fabbian dovesse proseguire con questa continuità di numeri e prestazioni, sarebbe tutt’altro che proibitiva.