De Paola: «Marotta difese Inzaghi! Lo fece davanti a uno su tutti»

Marotta ha puntato su Inzaghi in un momento in cui non era certo scontato, coi risultati che ora gli stanno dando ragione. De Paola rivela come l’AD Sport dell’Inter l’abbia fatto all’interno dello spogliatoio.

LA SCELTA – Si è parlato a lungo delle difficoltà di un anno fa di Simone Inzaghi. Ma Paolo De Paola, dopo le parole di Giuseppe Marotta della serata, a Sportitalia racconta un aneddoto su quest’ultimo e l’allenatore dell’Inter: «Lui entra nello spogliatoio quando Inzaghi era in dubbio, stava per essere cacciato. È entrato negli spogliatoi e l’ha difeso a spada tratta, davanti a Marcelo Brozovic su tutti e ad altri giocatori. Io ho parlato con Marotta pochi giorni prima che facesse il cambio con Antonio Conte: gli chiesi se si azzardava davvero a cambiare Luciano Spalletti. Mi rispose: “perché Spalletti è uno che non lascia passare nulla ed è capace di infiammarmi qualunque reparto della società”. Poi ha avuto un’evoluzione con Aurelio De Laurentiis: in qualche modo se l’è dovuta vedere da solo e tutto quello che contestava a Marotta non ha potuto più contestarlo. Si è messo in proprio e ha fatto benissimo. All’epoca Spalletti era visto come una sorta di rompiscatole, all’Inter come alla Roma».