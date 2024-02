Inter e Atlético Madrid, calendario a confronto: 4 partite e il ritorno

L’Inter e l’Atlético Madrid si ritroveranno davanti mercoledì 13 marzo alle 21, per il ritorno degli ottavi di Champions League, dopo l’1-0 di martedì al Meazza. Nell’attesa, entrambe le squadre giocheranno quattro partite: questo il calendario a confronto.

ALLO SPECCHIO – Diciannove giorni ad Atlético Madrid-Inter, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Al Civitas Metropolitano l’appuntamento è per mercoledì 13 marzo alle ore 21, nell’ultimo blocco di partite. Prima ci sono quattro partite a testa, per l’Inter tutte in Serie A e per l’Atlético Madrid tre in Liga e una in Copa del Rey. Il confronto a distanza riparte domani con i colchoneros, in trasferta sul campo dell’ultima in classifica. In attesa di Lecce, oggi si è completato il calendario dei nerazzurri col programma del campionato.

INTER E ATLÉTICO MADRID – IL CALENDARIO FINO AL RITORNO

LE PARTITE DELL’INTER

Lecce-Inter domenica 25 febbraio ore 18 (26ª giornata Serie A)

Inter-Atalanta mercoledì 28 febbraio ore 20.45 (recupero 21ª giornata Serie A)

Inter-Genoa lunedì 4 marzo ore 20.45 (27ª giornata Serie A)

Bologna-Inter sabato 9 marzo ore 18 (28ª giornata Serie A)

LE PARTITE DELL’ATLÉTICO MADRID



Almeria-Atlético Madrid sabato 24 febbraio ore 21 (26ª giornata Liga)

Athletic Club-Atlético Madrid giovedì 29 febbraio ore 21.30 (ritorno semifinali Copa del Rey – andata 1-0)

Atlético Madrid-Real Betis domenica 3 marzo ore 16.15 (27ª giornata Liga)

Cadice-Atlético Madrid sabato 9 marzo ore 16.15 (28ª giornata Liga)