Dzeko, clamorosa ipotesi Monza legata a… Icardi! L’Inter non lo esclude – CdS

Uno fra Dzeko e Correa, assieme a Sanchez, dovrà partire per dare all’Inter il posto per ingaggiare Dybala (vedi articolo). Sul bosniaco, per il Corriere dello Sport, spunta il Monza in un giro di mercato che riguarda anche Icardi.

POSSIBILE SOLUZIONE – Il Monza inserisce Edin Dzeko fra i suoi sogni per un mercato di spessore. Dopo aver preso Matteo Pessina la società debuttante in Serie A vuole anche un attaccante di livello e su questo lavorerà Adriano Galliani. Dzeko al momento per l’Inter non è fra gli esuberi, tanto che non ha “perso” la maglia numero 9 nonostante il ritorno di Romelu Lukaku. Come spiega il Corriere dello Sport, tuttavia, la società pur non escludendolo dalla rosa è disposta a lasciarlo partire gratis in caso di offerta per un biennale. Per il Monza Dzeko è un’opzione qualora non fosse possibile convincere l’altro sogno, Mauro Icardi. Per i brianzoli più concreto arrivare ad Andrea Petagna del Napoli. Si è parlato di recente di ipotesi Juventus e Valencia per Dzeko, ma non hanno trovato fondamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti, Eleonora Trotta