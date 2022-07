Dybala non scartato dall’Inter, da Marotta un messaggio. Due idee di contratto – CdS

Dybala continua a essere svincolato e non certo a ore dalla firma con un altro club. Per il Corriere dello Sport le parole di ieri di Marotta (vedi articolo) sono un messaggio chiaro, con l’Inter che però non lo cancella dalla lista degli obiettivi.

COMPLICATO MA FATTIBILE – L’arrivo di Paulo Dybala all’Inter è difficile ma possibile. La trattativa ha incontrato diverse difficoltà, una su tutti l’inflessibilità dell’agente Jorge Antun, tuttavia rimane in piedi e con qualcosa di concreto da dover seguire. Le parole di ieri di Giuseppe Marotta, stando al Corriere dello Sport, sono un messaggio all’argentino e a chi lo gestisce. Dybala rimane la prima opzione, ma dovranno andare via sia Alexis Sanchez sia Edin Dzeko. Motivo per cui bisogna ancora aspettare.

OFFERTA AL RIBASSO – Dybala è diventato la seconda scelta per l’Inter nel momento in cui si è capito che era possibile riprendere Romelu Lukaku. Con due cessioni Marotta tornerà alla carica, con una precisazione: dovrà abbassare le sue pretese. La volontà dell’AD, scrive il Corriere dello Sport, è dargli uno stipendio per gran parte legato alle presenze e senza l’aggiunta di commissioni esose o premi alla firma eccessivi. Altrimenti un solo anno di contratto, con opzione per altri tre, in modo da gestire più serenamente la vicenda. Questo perché Dybala dovrà dimostrare di essere integro fisicamente. Marotta sa che potrebbe arrivare un no e una firma con un altro club, ma non è preoccupato. Tempistiche? Difficile avvenga qualcosa prima di mercoledì prossimo, quando Dzeko arriverà in ritiro e parlerà con Simone Inzaghi. Poi l’affare Dybala-Inter assumerà altri contorni.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti