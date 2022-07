Dybala-Napoli solo suggestione. La Roma insidia l’Inter in un caso

Si è parlato nelle ultime ore di nuovo di Dybala al Napoli, ma non appare essere una possibilità concreta. C’è più la Roma come possibile alternativa all’Inter, fa sapere Sky Sport.

UNA ALL’ORIZZONTE – Da tempo si cerca di capire quale sarà la prossima destinazione di Paulo Dybala. L’Inter, anche oggi, è stata segnalata come la favorita (vedi articolo), ma ci sono da risolvere prima altre uscite. Secondo Alessandro Sugoni di Sky Sport l’ipotesi Napoli è soltanto una suggestione, più che altro per il fatto che Dybala è argentino. Potrebbe invece esserci qualcosa di più sulla Roma, se dovesse partire Nicolò Zaniolo. In tal caso i giallorossi avrebbero la forza economica e l’esigenza tecnica di andare a prendere un giocatore come Dybala. Per il classe ’99, però, i tempi sono lunghi e l’argentino in ogni momento può decidere di andare altrove.