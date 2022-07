FOTO – Brozovic torna all’Inter e ritrova il suo ‘preferito’ Barella: «Dove sei?»

Per Barella e Brozovic oggi primo giorno ad Appiano Gentile nella nuova stagione. Il croato ha scherzato con il compagno di reparto all’Inter, ritirando fuori un vero e proprio tormentone.

IL RITROVO – Dopo oltre cinquanta giorni Nicolò Barella e Marcelo Brozovic sono tornati ad Appiano Gentile. Finite le vacanze, allungate per aver partecipato agli impegni delle nazionali nella prima metà di giugno, oggi i due centrocampisti dell’Inter hanno fatto rientro alla Pinetina. Per loro primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi.

Brozovic non ha perso tempo e, via Instagram, ha subito salutato il compagno: “Bare dove sei?” Ovviamente, come dimostra la foto, i due sono uno accanto all’altro.