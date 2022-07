Auriemma: «Inter squadra da battere! Il Napoli prenda Bremer e Dybala»

Raffaele Auriemma, in collegamento su Tutti Convocati a Radio 24, si è concentrato sul prossimo campionato ritenendo l’Inter già la squadra favorita. Poi una considerazione sul mercato del Napoli

MERCATO E CAMPO − Auriemma spera in due giocatori finiti nel mirino dell’Inter: «Se il Napoli prendesse Paulo Dybala e Gleison Bremer la squadra non sarebbe tanto inferiore a quella attuale. Il Napoli è in Champions League e tutti i giocatori sperano in quella vetrina. Non ha affondato per Gerard Deulofeu proprio perché sta ancora pensando a Dybala. Bremer? C’è la fila, se dovesse riuscire a prenderlo sarebbe ottimo. Ma temo che il Napoli non prenderà nessuno dei due». Così conclude Auriemma sulla lotta per il titolo: «Scudetto? L’Inter è la squadra da battere visto il mercato che ha fatto e sta facendo, poi c’è il Milan che è campione in carica e la Juventus come terza incomoda. Il Napoli non lo lotterà per il titolo».