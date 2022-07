IN – Dybala-Inter non saltata! Incastro da comporre e una certezza

Dybala può ancora arrivare all’Inter, nonostante Marotta abbia confermato la frenata nella trattativa (vedi articolo). La redazione di Inter-News.it ha raccolto lo scenario che si può concretizzare sull’ex Juventus.

NON SALTATO – «Paulo Dybala rappresenta e rappresentava un’opportunità, ma non possiamo non ricordare che siamo a posto nel settore offensivo». La frase, a effetto, è di Giuseppe Marotta e il fatto che usi anche l’imperfetto segnala come non si sia certo a una chiusura imminente dell’arrivo all’Inter della Joya. C’è chi ha parlato di trattativa ormai saltata, ma anche qui basta rileggere la dichiarazione: “rappresenta” vuol dire che lo è tuttora. Secondo quanto appurato dalla nostra redazione non c’è un no a Dybala all’Inter, che resta la prima delle occasioni. Per ingaggiarlo è però necessario un incastro particolare, ossia una doppia cessione: Alexis Sanchez più uno fra Joaquin Correa ed Edin Dzeko (l’elenco non riguarda Andrea Pinamonti). Dovessero concretizzarsi questi due addi Dybala tornerebbe d’attualità, a patto che sia ancora libero. C’è poi un’altra certezza: qualsiasi cosa succeda non sarà Lautaro Martinez a fare posto a Dybala nella rosa dell’Inter, lui è confermatissimo.