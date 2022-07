Foscarini: «Lukaku usato sicuro per l’Inter, ma non vedo progettualità»

Claudio Foscarini, ospite negli studi di Sportitalia mercato, ha commentato l’arrivo di Lukaku all’Inter. Il tecnico però sottolinea come ai nerazzurri manca crescita e progettualità

USATO SICURO − Foscarini non ritiene il progetto dell’Inter mirato al futuro: «Romelu Lukaku è un usato sicuro per l’Inter. Mi sarei aspettato però una crescita da questo punto di vista, aprire un ciclo nuovo. Invece si è cercato un po’indietro andando a cercare un usato sicuro. Non c’è questa crescita. Questo però ti da la possibilità di ottenere risultati immediati. Ma dall’altro lato manca quasi un discorso di progettualità con l’arrivo di giocatori magari più giovani e di prospettiva. Tipo un po’ come ha fatto il Milan, il cui progetto è sicuramente più interessante».