Dybala, duello Napoli-Roma senza l’Inter. Ma ha un motivo per attendere – Sky

Dybala alla Roma non è fatta come si è detto in serata (vedi articolo), stando a Di Marzio. Il giornalista, durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, parla di duello col Napoli ma anche di possibilità di aspettare. Quest’ultima può essere un vantaggio per l’Inter?

DUE SENZA TRE – Gianluca Di Marzio non inserisce l’Inter in questa situazione di mercato: «Paulo Dybala in queste ore balla tra Napoli e Roma. Non siamo ancora alla fase decisiva, siamo alla Dybala-mania in tutte e due le città. Non è fatta ancora per nessuno, stando alle verifiche che abbiamo fatto in serata, però sono due cose abbastanza serie. Quella del Napoli è legata anche a un discorso di diritti d’immagine importante, perché sono molto alti e sappiamo che il Napoli dà un valore particolare e vuole il 100%. La Roma sta lavorando a una proposta ancora più bassa rispetto alla richiesta, legittima, del giocatore. Chiede più di quanto offrono Napoli e Roma. Penso che all’inizio della prossima settimana deciderà se abbassare le richieste o aspettare ancora altri club e mantenere alto il livello di ingaggio».