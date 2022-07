Dybala aspetta l’Inter. Ritorno della Roma? Una richiesta di Mourinho – CdS

Paulo Dybala è stato fortemente richiesto da José Mourinho, ma ad oggi secondo il Corriere dello Sport non ci sono i presupposti. L’Inter resta comunque in vantaggio.

RICHIESTA DEL TECNICO – José Mourinho insiste con la Roma perché vuole Paulo Dybala. L’argentino, secondo il quotidiano romano, è una richiesta esplicita del tecnico portoghese ma ad oggi rappresenta solo una tentazione emotiva. Non sarà facile convincere i Friedkin e forse nemmeno Dybala, dato che l’argentino aspetta l’Inter ed è stato rassicurato da Marotta dopo le ultime dichiarazioni. Per l’Inter, però, vale sempre lo stesso discorso legato ai troppi attaccanti presenti ancora in rosa. Alla Roma, nei due incontri che risalgono alla tarda primavera, il procuratore Antun aveva chiesto 8 milioni netti a stagione per tre anni, più le salate commissioni e l’entry bonus. Questi presupposti avevano tolto ogni fantasia a Tiago Pinto, che deve mediare tra le ambizioni di Mourinho e le esigenze dei Friedkin. Con il passare dei giorni però Dybala ha compreso che il mercato è cambiato. E pur preferendo comprensibilmente la vetrina della Champions League, e una squadra più forte, è orientato ad abbassare le pretese per trovare un porto sicuro.

Fonte: Corriere dello Sport – Roberto Maida