Serena: «Lukaku-Lautaro? Rapporti di forza cambiati! Servirà sacrificio»

Aldo Serena, nel corso di una lunga intervista concessa al Tuttosport, ha parlato dell’Inter e del ritorno di Lukaku in nerazzurro

RITORNO – Aldo Serena parla a proposito di Lukaku, tornato all’Inter e pronto a fare nuovamente coppia con Lautaro Martinez: «Lu-La come nel biennio 19-21? Sì, però adesso le cose sono cambiate. Lautaro nella scorsa stagione, senza Lukaku, ha scalato le gerarchie segnando tantissimo e diventando un punto di riferimento, eccezion fatta per quel periodo di buio fra gennaio e febbraio. Sotto il profilo psicologico i rapporti di forza fra i due sono cambiati. Dovranno fare entrambi dei passi l’uno verso l’altro. Bisogna compiere un percorso per tornare come prima. Con qualche sacrificio da parte di tutti. Non è difficile ma non è nemmeno così semplice».

MERCATO – Serena parla del possibile approdo all’Inter di Dybala: «Sotto il profilo tattico è un punto di domanda, ma non credo proprio che vedremo mai un tridente Lukaku-Lautaro-Dybala. Non è contemplato nelle idee di Inzaghi. E soprattutto non ci sono centrocampisti che possano supportare un trio di attaccanti così. L’Inter non ha mediani. Barella, Brozovic, Calhanoglu e Mkhitaryan hanno tutti caratteristiche diverse».

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi