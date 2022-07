Di Marzio: «Inter ha mollato Dybala! Da capire una cosa, ma resta difficile»

Di Marzio nel corso di Sky Calciomercato – L’Originale ha chiarito il discorso Paulo Dybala, riprendendo anche le parole di Marotta in conferenza stampa (vedi QUI).

NO DYBALA – Gianluca Di Marzio in collegamento con Sky Sport, aggiorna riguardo la situazione legata a Paulo Dybala: «Le parole di Marotta sono una conferma di quanto detto in questi giorni. Con l’arrivo di Lukaku l’Inter ha mollato Dybala, da capire se definitivamente o momentaneamente. Vedo improbabile che uno tra Dzeko e Correa, voluti da Simone Inzaghi, possano aprire le porte a un possibile arrivo dell’argentino che si sta guardando attorno. I suoi agenti sono in contatti con vari club, recentissimo il contatto con il Manchester United. Vero che anche il Milan ci pensa ma non ha fatto passi decisi, sta lavorando su altri colpi».