VIDEO – Dybala e l’Inter: ecco qual è la situazione dopo le parole di Marotta

Paulo Dybala è ancora in cerca di squadra. E l’Inter fa parte di una ristretta cerchia di papabili destinazioni per l’ex numero 10 della Juventus. Le parole di Beppe Marotta riassumono la situazione che si è creata nel reparto offensivo nerazzurro. Di seguito il video con l’intervento del collega Matteo Barzaghi, inviato presso la sede nerazzurra a Milano per Sky Sport

