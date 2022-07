Bremer all’Inter e Skriniar al PSG: ci lavora lo stesso intermediario! − SI

Bremer e Skriniar trattative collegate tant’è che è al lavoro lo stesso intermediario. Il brasiliano vede l’Inter, mentre il croato è nel mirino del PSG. I dettagli

TRATTATIVE INDIRIZZATE − Sulla vicenda Bremer, l’Inter rimane sempre in pole ma prima bisogna cedere Skriniar. Spunta un intermediario che sta indirizzando le due trattative. Così Alfredo Pedullà a Sportitalia mercato: «Gleison Bremer non andrà via a 50 milioni di euro, ovvero la richiesta del Torino. Perché c’è un accordo retrodatato che si riferisce al rinnovo di contratto. C’è una cifra, non mi risulta che qualcuno possa offrire 50 milioni. Lui ha dato parola all’Inter rifiutando le altre proteste e lo stesso intermediario sta indirizzando le due trattative: Milan Skriniar al PSG e Bremer all’Inter».