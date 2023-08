Demiral out anche contro l’Union Berlino. Indizi di mercato

Merih Demiral è uno dei difensori citati in orbita Inter per ricoprire il ruolo del braccetto di destra. Il calciatore è in uscita dall’Atalanta, Gian Piero Gasperini è duro con il turco.

FUORI – Non ci sono spiragli per la permanenza di Merih Demiral all’Atalanta. Il difensore turco è stato lasciato fuori anche dall’amichevole odierna contro l’Union Berlino che si svolgerà alle 15.30, non è neanche la prima volta che accade in questa estate di partite. Gian Piero Gasperini è chiarissimo con la società, non vuole più l’ex Juventus e Sassuolo. Demiral aspetta l’Inter sul mercato, che cerca un braccetto di destra per dare il cambio a Matteo Darmian.