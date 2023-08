Sommer-Inter, fissate le visite mediche. Già col Salisburgo? − Sky

Finalmente terminata la telenovela Yann Sommer-Inter. Domani sera arriverà a Milano e Inzaghi spera già di averlo a disposizione contro il Salisburgo

CI SIAMO − Lunedì sarà il Sommer day. Fissate le visite mediche in mattinata per il portiere in arrivo dal Bayern Monaco. Accordo trovato con l’Inter, che pagherà lo svizzero sei milioni di euro dilazionati in due anni. Una prima rata adesso e la seconda il prossimo anno. Come riferisce Manuele Baiocchini di Sky Sport 24, Simone Inzaghi ha fiducia di averlo già a disposizione per mercoledì 9 contro il Salisburgo in amichevole.