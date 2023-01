De Vrij, si complica il rinnovo con l’Inter: corsa a due in Spagna

Sembra sempre più difficile il rinnovo di Stefan de Vrij con l’Inter. Secondo le notizie che arrivano dalla Spagna – in particolar modo dal quotidiano Mundo Deportivo – due squadre spagnole si sono mosse per ingaggiare il giocatore a scadenza di contratto

CORSA A DUE – Il futuro di Stefan de Vrij potrebbe essere in Spagna. Difficile il rinnovo di contratto con l’Inter, con le strade di giocatore e squadra destinate a separarsi a fine stagione. Per il difensore olandese le offerte non mancano. Specialmente dalla Spagna, dal momento che Atletico Madrid e Siviglia si sono mosse per ingaggiare de Vrij a scadenza di contratto.