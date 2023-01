Cremonese al lavoro in vista dell’Inter: attività differenziata per due

Cremonese al lavoro in vista della gara contro l’Inter in programma sabato alle ore 18. Seduta mattutina per i grigiorossi, con due giocatori che hanno svolto attività differenziata

ALLENAMENTO – Seduta di allenamento mattutina per la Cremonese di Davide Ballardini. Dopo l’analisi video e il risveglio muscolare, la squadra ha svolto esercizi di prevenzione agli infortuni in palestra per poi svolgere il lavoro sul campo con partita finale. Lochoshvili e Quagliata hanno invece svolto attività differenziata. Domani altra seduta di allenamento alle ore 11 per proseguire la preparazione della sfida di sabato contro l’Inter.