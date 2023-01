Darmian, fatta per il rinnovo! Inter propone stessi dettagli ad altri due – SM

Matteo Darmian è pronto a rinnovare il suo contratto con l’Inter dopo aver trovato l’intesa. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, quasi gli stessi dettagli sono stati proposti ad altri due giocatori in scadenza.

CONTRATTI IN SCADENZA – Per Matteo Darmian c’è già l’accordo su tutto e manca solo l’ufficialità per il prolungamento del suo contratto di un anno, con opzione per un’altra stagione. In questo momento l’esterno italiano è il titolare sulla fascia destra, e all’Inter ha mostrato sempre una straordinaria duttilità. Dopo la chiusura del mercato invernale, la dirigenza incontrerà anche l’entourage di Edin Dzeko. La proposta sarà simile a quella a Darmian: rinnovo per un altro anno con ingaggio ridotto rispetto i 5 milioni attuali, e la possibilità di un ulteriore stagione. In questa stagione ha dimostrato di essere sempre indispensabile. Stesso discorso vale per Danilo D’Ambrosio, a cui verrà proposto un rinnovo low-cost.