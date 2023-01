Onana, il primo errore non macchia la sua leadership. Il 24 resta affidabile

Andre Onana è incappato nel suo primo errore, da quando indossa la maglia dell’Inter, contro l’Empoli. Nonostante ciò, la fiducia nel camerunense rimane intatta

AVANTI – È il minuto 66′ di Inter-Empoli. Tommaso Baldanzi, giocatore dei toscani, scarica un violento mancino dal limite dell’area di rigore nerazzurra. Il tiro è potente ma centrale. Tuttavia, Andre Onana non riesce a intercettarlo e la palla finisce in rete. Si tratta della prima “gaffe” – chiamarlo errore sarebbe sbagliato – del numero 24 con la maglia dell’Inter. Gaffe che ha consentito ai toscani di tornare da San Siro con i 3 punti in tasca. Nonostante ciò, il percorso di Onana con l’Inter non subirà impennate negative.

CRESCITA – Con l’ex Ajax in porta, l’Inter ha vissuto una vera e propria rinascita. Questa è testimoniata sia dai numeri – solo due sconfitte dal suo insediamento tra i pali – e soprattutto dal gioco espresso. Onana, oltre a essere bravo tra i pali, riesce a dare quel qualcosa in più anche in fase di costruzione, garantendo un’alternativa di gioco importante ai nerazzurri. Infine, il classe ’96 ha dato una spinta dal punto di vista dell’atteggiamento alla squadra. Onana c’è, è sempre presente e si fa sentire costantemente dai suoi compagni , con un atteggiamento da vero e proprio leader.